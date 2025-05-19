İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri, son günlerde etkili olan yetersiz yağışlar nedeniyle düşüş göstermeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan’da yüzde 82.93 olan barajların ortalama doluluk oranı, 18 Mayıs itibarıyla yüzde 78.97’ye geriledi.
İstanbul’a içme suyu sağlayan 10 baraj arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 93.37 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük oran ise yüzde 45.87 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.
İSKİ verilerine göre 18 Mayıs itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:
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Elmalı Barajı: %93.37
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Ömerli Barajı: %91.27
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Kazandere Barajı: %89.49
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Pabuçdere Barajı: %88.75
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Darlık Barajı: %81.54
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Terkos Barajı: %79.17
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Büyükçekmece Barajı: %69.58
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Alibey Barajı: %58.73
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Sazlıdere Barajı: %57.56
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Istrancalar Barajı: %45.87