Kaza, Erzurum Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve araçlara çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Savaş alanına dönen kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sebebiyle yaralandığı belirlenen 5 kişiyi olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.
Trafik polislerinin yaptığı incelemede kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.