Kaza, Erzurum Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve araçlara çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Savaş alanına dönen kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sebebiyle yaralandığı belirlenen 5 kişiyi olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

Trafik polislerinin yaptığı incelemede kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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