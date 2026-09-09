Oyuncu Yağız Can Konyalı ile Derya Şensoy, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Birlikte kahve içen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Konyalı ve Şensoy, düğün hazırlıklarıyla ilgili de açıklama yaptı.

“YÜZÜKLER TAKILDI”

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; düğünün ne zaman yapılacağı sorulan Yağız Can Konyalı, “Yüzükler takıldı; şu an iş yoğunluğumuz var. Bir sürü iş güç var. Düğün olacağı zaman haberiniz olur” diyerek güldü.

DERYA ŞENSOY: “HER AN OLABİLİR”

Derya Şensoy ise düğün tarihini gizlemediklerini belirterek, “Sakladığımız bir cevap değil bu. Her an olabilir ama biraz işlerimiz var. Müsait bir anda planlayacağız” ifadelerini kullandı.

“İŞLERİ VARDI, KAHVE İÇTİK”

Cihangir’de birlikte görüntülenmelerinin nedenini de anlatan Şensoy, “Yağız’ın işleri vardı, onları halledip gelmişken bir kahve içtik” dedi.