Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Ordu'da Yağlı Direk yarıması yapıldı. Taşbaşı İskelesi'nde düzenlenen Red Bull Yağlı Direk etkinliğinde, yarışmacılar yağlanmış direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti.

100 binden fazla izleyicinin çevrim içi olarak takip ettiği etkinliğin üçüncü turunda 57 yarışmacı arasından bayrağı almayı başaran İsmail Ali Özyer, üst üste ikinci kez organizasyonu kazanan isim oldu.

Denizin üzerine 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen, 12 metre uzunluğundaki gres yağına bulanmış direğe çıkan katılımcılar, denge ve cesaret gerektiren görevde yeteneklerini sergiledi. Eğlence ve yaratıcılığı bir araya getiren bu özel etkinliği Ordu sahilinden yüzlerce kişi izledi.