Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuna ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. 57 yıl sonra yeniden yapılacak organizasyonda, 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ katıldı.

'4 YILDA ÖNEMLİ NOKTALARA GELDİK'

Başkan Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun 4 yıldır aktif olduğunu aktararak, "Bu 4 yılın içerisinde çok önemli noktalara gelmiş bir yapıyız. Kurumsallaşmamızı tamamlamış ve her geçen gün yapılamayan pek çok sıkıntıyı çözmüş olduk. Geleceğe çok daha emin adımlarla bakan, yürüyen bir federasyonuz. 2022 yılında göreve başladığımızda yağlı güreş camiasında ciddi bir sıkıntı vardı. Tarihi Kırkpınar Güreşleri bittiği andan itibaren yağlı güreşte heyecan neredeyse bitiyordu. Aslında ekim sonuna kadar süren bir sezon var ama hiçbir spor kulübü, istediğimiz ciddiyeti göstermiyordu. Arzu ettiğimiz o yüksek tempoyla yürümeyen bir sezon oluşuyordu." ifadelerini kullandı.

Sezonun daha iyi bir şekilde ilerlemesi için Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurduklarını belirten Türkiş, şunları söyledi: "Bu ligimizi devam ettirdik. Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurumsal bir yapı olarak bütün Türkiye'nin huzurunda kabul gördü. Bunu da gördükten sonra bir şeyin daha eksik olduğunu gördük. Bütün güreşseverlerin bizden bir isteği vardı. Daha geleneksel yapıya dönük, yağlı güreşin doğal yapısına daha uygun müsabakalar istiyorlardı. Daha doğrusu 'Puanlama olmadan, bir organizasyon yapılabilir mi?' diye bize sürekli istekler geliyordu. Bir gün çok değerli bir dostumuz, puanlama olmayan bir organizasyon yapılmasını istediğini söyledi. Biz de 'Bunun yapılabilmesi için sporcu sayısının az olması lazım.' dedik. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da bu yüzden düzenliyoruz."