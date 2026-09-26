Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu. Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş