Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.
Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu. Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:
Başaltı B: Kerem Kahya
Büyük orta: Caner Arslan
Küçük orta büyük: Melih Özdemir
Küçük orta küçük: Alper Çelik
Deste büyük: Can Ergen
Deste orta: Yiğit Aktaş
Deste küçük: Kadir Buğra Dikik
Ayak: Emirhan Yüksel
Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş