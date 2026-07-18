Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Dağköy’de bilinen tarihi itibariyle 36’ncı Geleneksel Yağlı Güreşler müsabakaları düzenlendi. Çeşitli boylarda pehlivanlar derece elde etmek için mücadele etti. 2 milyon lira ile bu güreş ağası olan Adem Yılmaz, 3 milyon 767 liralık ihale ile gelecek senenin de güreş ağası oldu.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

17 başpehlivanın da karşılaştığı Dağköy güreşlerinin yarı finalinde Yunus Emre Yaman ile Mustafa Doğan Özkaya mücadele etti. Yaman ve Özkaya’nın mücadelesinde gerilim tırmanırken güreşçiler birbirine sert müdahalelerde bulundu. İkiliye de hakem tarafından sarı kart gösterildi. 1 saate yakın süren müsabaka kavgaya dönüşeceği sırada kısa süreli durduruldu ve iki güreşçinin de tarafları arasında arbede çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle kavga bastırıldı.

ALTIN KEMERİ KAZANDI

Müsabaka normal şekilde devam ederken Özkaya, Yaman’ı sırtüstü ederek yendi. Finalde Özkaya ile Mehmet Yeşil karşı karşıya geldi. 1 saate yakın süren final müsabakasında Özkaya, puan ile Yeşil’i mağlup edip altın kemeri kazandı. Dereceye giren güreşçilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

ÖZKAYA ÖZÜR DİLEDİ

Sert anlara sahne olan müsabakaların ardından altın kemeri kazanan Mustafa Doğan Özkaya, “Güreşlerde bunlar normal. Sonuçta biz burada ister istemez, el enselerimiz oluyor, darbelerimiz oluyor hiç önemli değil bizim için. Biz sahada ister istemez savaşıyoruz. Dışarıda yine Yunus Emre kardeşimle, arkadaşız dostuz. Burada böyle bir durumla karşılaştığımız için kendi adıma üzgünüm. Yunus Emre arkadaşımdan da onun seyircilerinden de özür dilerim, kusura bakmasınlar. Bu bir maçtı, ister istemez böyle şeyler oldu. Şükürler olsun, altın kemer aldım. Eşime armağan etmek istiyorum, aileme armağan ediyorum. Bu taktik güreşi ister istemez. Herkes birbirini biliyor. Biz, Ali Gürbüz’leri, Mehmet Yeşil'leri izleyerek büyüdük. Biz de 2006’dan beri bu sahanın içindeyiz. Onlar bizim büyüklerimiz, idollerimizdi. Biz de onları bildiğimiz için, herkes birbirini bildiği için bu taktik savaşı. Şimdilik benim taktiğim geçti. Bir gün olur Mehmet abi alır. Sahanın ortasında, adrenalinle olan şeyler. Şükürler olsun, altın kemeri aldım” dedi.