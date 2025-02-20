Diyarbakır’da 75 metrelik bulvar ile Şanlıurfa Bulvarının kesiştiği noktada yer alan kentin en gözde ve kıymetli arazisi olan PTT Genel Müdürlüğüne ait arsa adrese teslim ihaleyle 700 milyon liraya Diyarbakırlı iş insanı CABA İnşaatın yönetim kurulu başkanı Cahit Balyan’a satıldı.

Güncel değeri 2 milyar lira olan arsa için iş insanları Bahattin Demircan, Eşref Keleş ve Osman Torun’un da ihaleye girip teklif verdikleri, “İş bitirme yeterlilikleri olmadığı” gerekçesiyle ihaleyi alamadıkları, satışın resmi olarak CABA’ya yapıldığı ve bu 3 iş insanının da gayrı resmi Cahit Balyan’a ortak oldukları ileri sürüldü.

Resmi satışın CABA inşaata yapıldığı arsanın 3’te 1 fiyatına satılması kentteki iş dünyasının yoğun tepkisine neden oldu.

Bazı hukukçular ihalenin usulsüz yapıldığı iddiaları üzerine bilgi edinme kanunu kapsamında PTT Genel Müdürlüğüne ihalenin hangi şartlarda gerçekleştirildiğini ve satış rakamını sordu.

TİCARİ SIR OLDUĞU İÇİN DETAY VEREMİYORUZ

PTT Yapı Daire Başkanlığı, 8166 nolu parselin satışıyla ilgili ihaleye davet edilecek istekliler belirlenmek üzere açık ilana çıkıldığı bildirildi. İhalenin, şeffaflık, rekabet ve eşit muameleyi sağlamak için ihaleye davet edilecek isteklilerin belirlenebilmesi amacıyla ihale katılım şartlarını belirten ilan metni oluşturulduğu belirtildi.

İLAN SEMBOLİK BASKI YAPAN İKİ YEREL GAZETEYE VERİLMİŞ

İhalenin Öz Diyarbakır ve Ankara Zafer adlı iki yerel gazetede ve PTT’nın resmi web sayfasında yayımlandığı bildirilirken, kamu ihalelerinin yüksek tirajlı ulusal çapta yayın yapan basın ve yayın organlarında yayımlanması hükmü yer alıyor.

Son başvuru tarihine kadar 9 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 7 isteklinin dosya teslim ettiği vurgulandı. Bunlardan ikisinin yeterlilik kriterlerini sağlayamaması nedeniyle geriye kalan 5 isteklinin herhangi bir puanlamaya tabi tutulmaksızın ihaleye davet edildikleri ifade edildi.

İhale sürecinin yasal dayanaklara uygun şekilde yürütülerek tamamlandığı, ihale üzerinde kalan firmayla sözleşme imzalandığı bildirildi. İhale sürecinin şeffaflık, rekabet ve eşit muamele doğrultusunda en üst kamu yararı hedeflenerek gerçekleştirildiği, sözleşmelerin ticari sır niteliğinde olması nedeniyle sözleşme detayları hakkında bilgi verilmeyeceği ifade edildi.

YEREL GAZETE İLANIYLA REKABET ORTAMI DARALTILDI

Metrekare birim fiyatı 50 bin lira olduğu PTT arsasının metrekaresinin 20 bin liraya satıldığı tespit edildi. Emlak Müzayede Müdürlüğünce TOKİ ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait araziler her ay açık artırma usulüyle güncel rakamlarla satılıyor.

Bu arazinin satışıyla ilgili gerek Emlak Müzadeye Müdürlüğüne ait web sayfasında, gerekse ulusal çapta yayın yapan basın ve yayın organlarında ilan edilmeyip, geniş kitlelere duyurulmayıp şeffaf rekabet ortamının daraltılarak iki yerel gazete ilanıyla adrese teslim gerçekleştiği bildirildi.