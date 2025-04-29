AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait BÜFEM’de kentte 13 liraya satılan simidin 5 liradan 15 liraya satılan çayın da 5 liradan satışa sunulması metrelerce uzun kuyruğa neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan uzun kuyruklara öğlen saatlerinde başlayan yağmur da engel olmadı.

Kuyrukta bekleyenlerin genellikle emeklilerden oluşması ise dikkat çekti. Uzun süre kuyrukta bekleyen yurttaşlar SÖZCÜ mikrofonlarına konuştu. Ucuz simit kuyruğunda bekleyen bir emekli, “Bütçeye katkıda bulunmak için ucuz simit kuyruğunda bekliyoruz. Türkiye’nin geldiği durum bu. 8 torunum var şimdi onlar için 10 tane simit alacağım. Mecburen öğünümüzü simitle geçiştireceğiz. 20 bin lira maaş alıyorum nasıl geçineceğiz?” dedi.

UMURLARINDA DEĞİL

Çocuklarıyla kuyrukta bekleyen bir kadın ise, “Dışarıdaki simit bütçemizi zorluyor. Çocuklarım da simidi seviyor. Hayat pahalılığı bütçemizi zorluyor” siteminde bulundu. Bir başka emekli ise karnını anca belediyeye ait büfem’de simit alarak doyurabildiğini belirtti ve “Aslında Büyükşehir Belediyesi’nin de diğer CHP’li belediyeler gibi lokanta açmasını isteriz ama hiç umurlarında değil” dedi.

Erdoğan’ın çay-simit hesabını hatırlattı

Konya’da ucuz simit kuyruğunda bekleyen yurttaşların simidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında dönemin başbakanı Tansu Çiller’i eleştirmek için yaptığı çay-simit hesabını akıllara getirdi. Erdoğan o dönem yaptığı konuşmada 5 kişilik bir aile için her öğün çay-simit hesabı yapmış ve ‘’Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz’’ demişti.