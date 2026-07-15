İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda yükselen hava sıcaklıkları ve azalan yağışlar, Edirne'de kuraklık riskini artırırken tarımsal üretimi de olumsuz etkiledi. Özellikle son iki yılda üreticiler, buğday ekimini sonbaharda kuru toprağa yapmak zorunda kaldı ve hasat dönemlerinde beklenen seviyenin altında verim elde etti.

KIŞ YAĞIŞLARI ÜRETİCİYE UMUT OLDU

Geçtiğimiz ekim ayından mart ayına kadar bölgede metrekareye ortalama 450 kilogram yağış düştü. Bu süreçte etkili olan yağışlar ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açarak su bırakmasıyla Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkınlar yaşandı. Aynı dönemde bölgedeki barajların doluluk oranlarında da önemli artış görüldü. Zamanında gerçekleşen yağışlar, buğday üreticisinin beklentilerini olumlu yönde etkiledi ve hasat sezonunda yüzleri güldürdü.

BUĞDAYDA ORTALAMA VERİM YÜKSELDİ

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, bölgede buğday hasadının büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, bu yıl verimlerin sevindirici düzeyde olduğunu ifade etti.

Kırbiç, "Buğday hasadı bölgemizde yaklaşık yüzde 90-95 oranına geldi. Önümüzdeki günlerde buğday hasadı bitecektir. Edirne ve ilçelerinde Trakya'da da her yerde verimler güzel. Tabii çok üst verimler duyuyoruz ama onlar lokal verimlerdir. Yani bazı parsellerde alınabilen verimler. Ama diğer yıllara baktığımızda buğday verimleri iyi seviyede. Trakya ortalamasının buğdayda sanıyorum 500-550 arası bandında olacağı kanaatindeyim. Tabii daha yukarı olanlar da vardır ama daha altında da olanlar vardır. Ortalamalar bölgesel toprak yapısına göre, yağış aldığı orana göre değişiklik gösterecektir. Bizim kanaatimiz o yönde oluşacaktır" dedi.

AYÇİÇEĞİNDE DE BEKLENTİLER OLUMLU

Kırbiç, kış aylarında alınan yeterli yağışın ayçiçeği üretimine de olumlu katkı sağlayacağını belirterek, ekim takviminde yağışlar nedeniyle kısa süreli gecikmeler yaşandığını ancak bunun üretimi olumsuz etkilemediğini söyledi.

Kırbiç, "Bu yağış oranların, kışın aldığımız iyi yağışların ayçiçeği verimine de etkisi oluşacaktır. Diğer yıllarda kışın daha erken ekim yapılmıştı bölgemizde. Bu yıl yağışlardan dolayı az bir miktar sarkma oldu. Ama şu anda ayçiçekleri tabi bir süreden beri ciddi bir yağış almadık ama önceki birikimlerle bitki idare etmekte. Önümüzdeki günlerde tekrar bir yağış periyodu var hava durumunu baktığımızda. Şu an için diğer yıllardan iyi seviyede. Yani önceki yıllardaki gibi çok kötü verimler oluşmayacaktır. İnşallah ayçiçeğinde de verimli bir yıl olacağı kanaatindeyim. Bugünden bir oran vermek pek doğru olmayabilir ama geçen yılki oranların üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Çok üst seviye oluşur mu? O önümüzdeki günlerdeki yağışa bağlı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir yağış alırsak iyi bir verimli bir yıl geçirebiliriz" diye konuştu.