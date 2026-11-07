Türkiye'nin kışlık sebze üretiminde önde gelen merkezlerinden İzmir'de sonbahar yağışları üreticinin yüzünü güldürdü. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle geciken hasat, bu sezon yağışların etkisiyle yaklaşık 10-15 gün erkene alındı. Tarlalarda hareketlilik artarken brokoli, pırasa, kereviz ve lahana gibi kışlık sebzeler Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

İZMİR KIŞLIK SEBZE ÜRETİMİNDE İLK SIRADA

Verimli tarım arazileri ve elverişli iklim koşullarıyla dikkat çeken İzmir, birçok kışlık sebzenin üretiminde Türkiye'nin lider şehri konumunda bulunuyor. Başta Torbalı, Bayındır, Tire, Menemen, Menderes ve Çeşme olmak üzere kentin farklı ilçelerinde kışlık sebze yetiştiriciliği yapılıyor.

Türkiye genelindeki brokoli üretiminin yüzde 56'sını, kök kereviz üretiminin yüzde 51'ini İzmir karşılıyor. Kent, karnabahar üretiminde yüzde 32, enginarda yüzde 25, pırasada yüzde 24 ve ıspanakta yüzde 23 paya sahip. Hasat edilen ürünler, ülkenin farklı bölgelerindeki pazar, market ve satış noktalarına ulaştırılıyor.

YAĞIŞLAR HASADI 10 GÜN ÖNE ÇEKTİ

Önceki yıllarda yağış yetersizliği nedeniyle sebzelerin olgunlaşma süreci uzarken bu sezon sonbahar yağmurları üretime olumlu yansıdı. Artan yağışlarla birlikte ürünlerin gelişimi hızlandı, hasat takvimi de önceki yıllara göre erkene alındı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, kentin iklim koşullarının tarımsal üretim açısından önemli avantaj sağladığını belirtti. Kışlık sebze üretiminin desteklendiğini aktaran Akdoğan, bu yıl yaklaşık 1,5 milyon lira kaynakla proje yürütüldüğünü ve üreticilere yüzde 50 hibeli fide dağıtıldığını söyledi.

Akdoğan, sezonun verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Verimli arazilerimiz var. Bu sayede üretim potansiyelimiz yüksek. Bakanlık olarak kışlık sebze üretimini destekliyoruz. Bu yıl yaklaşık 1,5 milyon lira kaynaklı proje yürüttük ve yüzde 50 hibeli fide dağıttık. Bu sayede kışlık sebze üretim potansiyelimizi her sene artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Açıkçası bütün ürünlerimizde bu sene çok bereketli bir sezon var. Geçen yıllarda yaşanan kuraklığın tarım üretimi üzerinde olumsuz etkileri oluştu. Yağışlar, 2026'nın başından beri etkili oldu hatta şu anda da devam ediyor. Yağmur açısından bereketli bir sezon, üreticimizin yüzü gülüyor. Bu sayede ürün kalitemiz de arttı. İnşallah yağışlar böyle giderse gelecek sene de aynı bereketi bekliyoruz. Yağışlar, sebze hasadını bu sezon 10 gün civarında erkene çekti."

ÜRETİCİNİN VERİM VE KALİTE BEKLENTİSİ ARTTI

Kışlık sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler de bu sezon yağışların etkisini tarlalarda hissettiklerini belirtiyor. Üreticilerden Asil Kaynak, brokoli, kereviz, lahana ve pırasa hasadına geçen yıllara kıyasla daha erken başladıklarını ifade etti.

Yağışların hem rekolteyi hem de ürün kalitesini olumlu etkilediğini dile getiren Kaynak, şöyle konuştu: "Brokoli, kereviz, lahana ve pırasa hasadımızı 10-15 gün erkene çekti. Yağmur olmasaydı hasada 10-15 gün sonra başlayacaktık. Uzun zamandır bu yağmuru almadığımız için bu yıl rekoltemiz daha yüksek. Verim şu an çok iyi, beklentilerimizin üzerinde. Kalite de daha yüksek."

TARLADAKİ ÜRÜNLERİN SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalardaki mesaisi de yoğunlaştı. Ürünlerini hallere, marketlere ve pazarcılara satan üreticiler, sezonun verimli geçmesinden memnun. Asil Kaynak, tarlada brokolinin kilogramını 20-25 liradan, lahanayı 10-15 liradan, pırasayı 30-35 liradan sattıklarını belirtti. Kerevizin kilogram fiyatının ise 30 liranın üzerinde olduğunu kaydetti.