İstanbul’da etkili olan ılık bahar havası yerini bugün sağanak yağışa bırakacak. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası sabah saatleri itibarıyla Trakya sınırından yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle üç il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A ULAŞACAK Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Trakya üzerinden ilerleyen yağışlı sistem günün ilerleyen saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege hattında yayılım gösterecek. Öğleden sonra Marmara genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine doğru İstanbul’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Kentte geçtiğimiz haftalarda yaşanan benzeri bir sel riski öngörülmese de yağış anında dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? Sağanak yağışın ardından İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, büyük şehirlerde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde: İstanbul: Yağışın ardından yarın havanın parçalı bulutlu ve 20 derece olması bekleniyor. Ankara: Yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. İzmir: Hafta sonu az bulutlu ve 25 derece. Antalya: 27 derece. Adana: 30 derece. Diyarbakır: 24 derece. Trabzon: 21 derece (Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz sahil hattında yerel sağanak geçişleri görülebilir). Erzurum: 15 derece.

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