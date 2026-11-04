Şiddetli yağmur ve fırtınaların ardından denizin sakinleşmesiyle birlikte bazı sahillerde hazine avı başlıyor. Yüzlerce kişi, dalgaların kıyıya taşıdığı değerli taşları bulabilmek için kumsallara akın ediyor. Milyonlarca yıllık geçmişe sahip bu taşlar, koleksiyoncuların da ilgisini çekiyor.

DALGALARIN KIYIYA TAŞIDIĞI HAZİNENİN PEŞİNDELER

Özellikle kuzey Avrupa'nın deniz kıyılarında fırtına ve sağanak sonrasında sahillerde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Dalgaların kumları hareket ettirmesiyle kıyıya ulaşan kehribar parçalarını bulmak isteyenler, sahil boyunca arama yapıyor.

HER TAŞIN DEĞERİ AYNI DEĞİL

Ağaç reçinelerinin milyonlarca yıl içerisinde fosilleşmesiyle oluşan kehribar, görünümü ve nadir örnekleri nedeniyle değer görüyor. Rengi, büyüklüğü, şeffaflığı ve içerisinde böcek ya da bitki kalıntısı bulunması fiyatını etkiliyor.

EN ÇOK BU KIYILARDA BULUNUYOR

Kehribarın doğal kaynakları özellikle Kuzey Avrupa'da yoğunlaşıyor. Litvanya, Letonya, Estonya ve çevresindeki kıyı bölgeleri, bu taşın bulunabildiği önemli alanlar arasında yer alıyor. Fırtınaların ardından kıyıya vuran parçalar ise taş arayanların ilgisini çekiyor.