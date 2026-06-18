Gökbilimciler, "aşırı sıcak Jüpiter" sınıfında yer alan WASP-121b ötegezegeninin atmosferik süreçlerini ve yarımküreleri arasındaki sıcaklık transferini haritalandırdı. Gezegenin gece tarafında yaşanan demir, yakut ve safir yağmurlarının arkasındaki atmosferik dinamikler James Webb verileriyle netleşti.

WASP-121B ÖTEGEZEGENİNİN FİZİKSEL YAPISI NEDEN DEĞİŞTİ?

Yıldızına aşırı yakın bir yörüngede dönen gaz devinde bir dünya yılı sadece 30,5 saat sürüyor. Yıldızın uyguladığı muazzam kütleçekim kuvveti nedeniyle gezegen normal küresel şeklini kaybederek Amerikan futbolu topuna benzer bir hal aldı. Gezegenin güneşe aşırı yakınlığı, atmosferini metalleri bile buharlaştıracak bir sıcaklığa ulaştırıyor.

DEĞERLİ TAŞ VE METAL YAĞMURLARI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Gezegenin gündüz tarafında yüksek ısı nedeniyle buharlaşan metaller, kasırga şiddetindeki güçlü rüzgarlarla daha soğuk olan gece yarımküresine taşınıyor. Bu termal transferin bir sonucu olarak, gezegenin gece tarafında demir, yakut ve safir yağmurları meydana geliyor. Araştırmacılar, ötegezegenin atmosferinden süzülen yıldız ışığındaki değişimleri analiz ederek bu döngüyü doğruladı.

GEZEGENİN ŞAFAK BÖLGELERİNDE HANGİ HAVA OLAYLARI YAŞANIYOR?

Yapılan analizler, gündüzden geceye geçiş yapan akşam bölgesinin, sabah bölgesine kıyasla çok daha sıcak olduğunu gösterdi. Çok daha sıcak olan akşam tarafında su buharı moleküllerinin üst atmosferde yüksek ısı nedeniyle parçalandığı belirlendi. Daha serin olan sabah tarafının ise silikat minerallerinden oluşan bulutlar tarafından kısmen gizlendiği tahmin ediliyor.