İstanbul, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazalarıyla birlikte adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

Özellikle D-100 Yenibosna-Sefaköy arasındaki sağ şeritte meydana gelen trafik kazası, yoğunluğu artırdı. TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey gişeleri çevresinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal’dan itibaren başlarken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolunda da araçlar yavaş seyretti.

Anadolu Yakası’nda ise Kadıköy’den başlayıp Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı. Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde, Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşandı.

Yoğun trafik nedeniyle bazı kişiler, araçların ilerleyemediği noktalarda sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştı.