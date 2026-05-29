AKOM verilerine göre 29 Mayıs Cuma günü İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 23°C seviyelerinde seyretmesi beklenirken, metrekareye 1-3 kg arası düşecek şekilde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın poyrazdan hafif, zaman zaman ise orta kuvvette (5-20 km/sa) eseceği, gün içindeki nem oranının ise %50 ile %90 arasında değişeceği öngörülüyor.
HAFTA SONU YAĞIŞ YOK
Haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Vatandaşlar, parçalı bulutlu ve bahar aylarına uygun sıcaklıklarda bir hafta sonu geçirecek. 30 Mayıs Cumartesi günü havanın parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklığın ise en düşük 15°C, en yüksek 23°C seviyelerinde ölçülmesi bekleniyor. 31 Mayıs Pazar günü ise yine parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak ve sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında değişecek. Hafta sonu boyunca şehirde herhangi bir yağış öngörülmüyor.
YENİ HAFTADA YAZ SICAKLARI KENDİNİ GÖSTERECEK
Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte İstanbullular yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissetmeye başlayacak. Sıcaklıklar hafta başından itibaren belirgin bir artış eğilimi gösterecek.
1 Haziran Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 26°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 28°C'ye kadar yükselecek ancak gün içinde metrekareye 1-5 kg arası düşmesi beklenen aralıklı yerel yağmur geçişleri de görülecek. 3 Haziran Çarşamba ve 4 Haziran Perşembe günlerinde ise parçalı, az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü İstanbulluları bekliyor. Bu iki günde yağış öngörülmezken, sıcaklıkların 29°C seviyelerine tırmanarak bunaltıcı yaz günlerinin habercisi olacağı tahmin ediliyor.