İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni haftanın başlangıcında İstanbul'a ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. AKOM, İstanbul'a yağmurun geri döneceği tarihi de açıkladı. AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta genelinde çoğunlukla bol güneşli ve açık bir gökyüzü görülecek. Hava sıcaklıklarının haziran ayı normallerinde kalacağı tahmin edilirken, kuzey yönlerden esecek poyrazın, gün ortasında hissedilen sıcaklığın aşırı artmasını önleyeceği ifade edildi. Ayrıca esintilerin etkisiyle sabahın erken saatlerinde serin bir havanın hissedilmeye devam edeceği aktarıldı. Hafta boyunca rüzgarın hızının yer yer saatte 15 ila 45 kilometreyi bularak kuvvetli esebileceği de raporda not düşüldü. AKOM’UN HAFTALIK HAVA TAHMİN TABLOSU 9 Haziran Salı: Parçalı ve az bulutlu

10 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık

12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, zaman zaman yağışlı

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.