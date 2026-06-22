Kolombiya’da pazar günü gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre, kendisini "El Tigre" (Kaplan) lakabıyla tanıtan sağ kanat popülist aday Abelardo de la Espriella zafer kazandı.

Sandıkların yüzde 99,99'unun açıldığı ülkede, suç oranlarıyla mücadele için yağmur ormanlarında mega hapishaneler kurmayı vadeden eski avukat De la Espriella oyların yüzde 49,66'sını aldı.

Mevcut solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun çizgisini sürdüren aday Iván Cepeda ise yüzde 48,70 oranında kaldı.

Kalan oyların boş oylardan oluştuğu belirtilirken, seçim yetkililerinin yasal süreçleri tamamlamasının ardından kesin sonuçların açıklanacağı ve kazanan adayın 7 Ağustos'ta dört yıllık dönem için göreve başlayacağı bildirildi.

Seçim sonuçlarının ardından ülkede gerilim tırmandı. De la Espriella, yaptığı zafer konuşmasında tüm Kolombiyalılar için yöneteceğini belirterek, mevcut Devlet Başkanı Petro'ya muhalefete hazırlanması çağrısında bulundu.

Diğer taraftan, oyların hızlı sayım sonuçlarını tanıdığını belirten sol kanat adayı Iván Cepeda, yaklaşık 33 bin sandıktan çıkan sonuçlara itiraz ettiklerini duyurdu.

Devlet Başkanı Gustavo Petro ise X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, usulsüzlükler olduğunu iddia ederek seçim hakimlerinin onayından önce kimsenin başkan ilan edilemeyeceğini vurguladı.

Başkent Bogotá ve Cali kentlerinde Cepeda destekçileri ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, Petro vatandaşları sakin olmaya çağırarak ülkenin ikiye bölündüğünü ve dış müdahalelerin özgürlükleri kısıtladığını ifade etti.