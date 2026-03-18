Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede su baskınına yol açtı. Köyde bulunan muhtarlık ofisi aniden suyla dolarken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Olay, 15 Mart günü meydana geldi. Yağışın etkisini artırmasının ardından muhtarlık binasına hızla su girdi. O sırada içeride bulunan kişiler, yükselen su seviyesini fark edince hızla dışarı yöneldi. Yaşanan panik anları ise muhtarlık binasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde suyun kısa sürede içeri dolduğu ve içeridekilerin telaşla binayı terk ettiği görüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede su tahliye çalışmaları yapılırken, yağışların etkili olduğu kırsal alanlarda benzer risklere karşı uyarılarda bulunuldu.

