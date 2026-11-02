Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet faciasında 29 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi istikametine doğru seyir halinde olan Özgür Şahin (29) idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yağmurun ardından kayganlaşan asfalt zeminde aniden kontrolden çıktı. METRELERCE SAVRULDU, OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet yolda sürüklenirken, talihsiz genç metrelerce savrularak sert şekilde asfalta çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese derhal polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ağır darbe alan 29 yaşındaki Özgür Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ve savcının kaza mahallinde yaptığı incelemelerin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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