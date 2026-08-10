İklim krizine bağlı kavurucu yaz sıcakları ve yükselen kent sıcaklıkları dünya genelinde yaşamı zorlaştırırken, bilim insanları hem enerji tüketimini hem de kentsel ısı adası etkisini düşürecek yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen ve bilimsel dergi Earth’s Future’da yayımlanan araştırma, çatılarda biriken yağmur suyunun soğutma amacıyla binaların üzerine püskürtülmesinin devrim niteliğinde sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

YAĞMUR SUYUNU BİNALARIN ÜZERİNE PÜSKÜRTÜYORLAR

Tokyo merkezli simülasyonlarla yürütülen çalışmada, yağmur suyunu depolayan ve çatı yüzeyi belirli bir sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak püskürtme yapan bir sistem modellendi. Elde edilen bulgular, daha serin kalan çatıların bina içine ısı aktarımını belirgin şekilde kestiğini ve klima kullanım ihtiyacını doğrudan azalttığını gösterdi.

KAVURUCU SICAKLARDA BİNALARI SOĞUTUYOR

Söz konusu araştırmada sistemin ne zaman devreye girdiğinin, yani püskürtme zamanlamasının depo büyüklüğünden ya da harcanan su miktarından çok daha kritik olduğu saptandı. Devasa depolar veya aşırı su kullanımının ekstra bir soğutma sağlamadığı, çatı yüzeyinde buharlaşmadan kalan fazla suyun soğutma verimini artırmadığı görüldü. Buna karşın depolanan yağmur suyunun kavurucu günlerde binaları soğuturken, aşırı yağış dönemlerinde ise kentlerdeki yüzey akışını ve sel riskini azaltarak çifte çevresel katkı sunduğu belirlendi.

KLİMALAR KENTİ DAHA ÇOK ISITIYOR

Mevcut soğutma teknolojilerinin kentlere yük getirdiğine dikkat çeken araştırmacılar, geleneksel klimaların iç mekânı serinletirken dışarıya atık ısı yayarak kentsel ısı adası etkisini körüklediğini vurguluyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre küresel elektrik tüketiminin yüzde 7'sini oluşturan soğutma sistemlerinin önümüzdeki 30 yıl içinde üç katına çıkması bekleniyor. Bu durum hem enerji şebekelerini tehdit ediyor hem de kullanılan soğutucu gazlar nedeniyle sera gazı salınımını tetikliyor.

BİNALARIN ÇATILARI BEYAZA BOYANIYOR

Yağmur suyu püskürtme sistemlerinin yanı sıra binaların çatılarının beyaza veya yansıtıcı yüzeylere boyandığı serin çatı uygulamaları da kent merkezlerini serinletmede büyük potansiyel taşıyor. University College London (UCL) ve Exeter Üniversitesi'nin ortak çalışmasına göre, bu uygulamanın metropollerde yaygınlaşması halinde şehir genelindeki ortalama hava sıcaklığının yaklaşık 0,8 derece kadar düşürülebileceği öngörülüyor.

Elde edilen tüm bu veriler, yerel yönetimler ve şehir planlamacıları için iklim değişikliğiyle mücadelede doğal, düşük maliyetli ve sürdürülebilir mimari çözümlerin önemini bir kez daha kanıtlıyor.