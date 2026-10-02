Lanzarote’de tarım, adanın kurak koşullarına uyum sağlayan sıra dışı bir yöntemle yapılıyor. Çiftçiler toprağın üzerindeki gözenekli volkanik malzemeyi kullanarak nemin korunmasını sağlıyor ve yağışın çok az olduğu arazilerde üzüm bağları oluşturuyor.

TARLALARI VOLKANİK TAŞLARLA KAPLADILAR

Adadaki tarım alanlarında volkanik taş ve kül tabakası toprağın üzerinde bırakılıyor. Gözenekli yapıdaki bu malzeme havadaki ve gece oluşan nemi tutarken, toprağın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını azaltarak suyun daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

Volkanik malzemenin tuttuğu nem toprağa ulaşırken, yüzeydeki taş ve kül tabakası buharlaşmanın azalmasını sağlıyor. Böylece yağışın son derece sınırlı olduğu Lanzarote’de bitkilerin ihtiyaç duyduğu nemin daha uzun süre toprakta kalması mümkün oluyor.

ÜZÜM BAĞLARI KURAK ARAZİYE YAYILDI

Bu yöntem özellikle üzüm yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Çiftçiler, volkanik arazinin doğal özelliklerinden yararlanarak az yağış alan bölgelerde bağcılık yapıyor ve suyun hızla kaybolmasını engelleyen yüzey yapısını tarımın bir parçası olarak değerlendiriyor.

Gözenekli volkanik kül ve taşlar gece oluşan nemi bünyesinde tutabiliyor. Aynı tabaka gündüz saatlerinde toprağın üzerini örterek buharlaşmayı sınırlandırıyor ve biriken nemin daha uzun süre korunmasına katkı sağlıyor.

LANZAROTE’DE TARIMIN TEMELİ VOLKANİK ARAZİ

Kanarya Adaları’nın kurak bölgelerinden Lanzarote’de çiftçiler, düşük yağış miktarına karşı volkanik arazinin özelliklerinden yararlanıyor. Taş ve kül tabakasının nemi tutması ve buharlaşmayı azaltması sayesinde üzüm yetiştiriciliği son derece az yağış alan topraklarda sürdürülebiliyor.