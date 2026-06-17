Konya’da üç gün önce aniden bastıran sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana gelirken, altgeçitler kısa sürede suyla doldu. Bazı araçlar su altında kalırken, araçlarında mahsur kalan yurttaşlar ekipler tarafından şişme botlarla kurtarıldı.

Yaşanan görüntüler, kentte altyapı yatırımlarının yeterliliği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

ALT YAPI ELEŞTİRİLERE ‘NAZAR’ YANITI

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kentte yaşanan su baskınlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Altay’ın altyapı yetersizliğine yönelik eleştirilere verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Kentte yaşanan su baskınlarını ve ortaya çıkan görüntüleri “nazar” olarak değerlendiren Altay, şunları söyledi:

“Konya modeli belediyecilik diyoruz. Konya dünya şehri diyoruz. Bunlar da herhalde nazardır diye bakıyorum. Önemli olan bir kişinin canına bir şey olmadı. Bir daha bu görüntülerin yaşanmaması için hem KOSKİ Genel Müdürlüğümüz hem de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”

“27 MİLYARLIK YATIRIM” VURGUSU

Öte yandan Altay, 2018 yılından bu yana KOSKİ aracılığıyla kent genelinde gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarının 27 milyar 662 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Kentteki su baskınlarının ardından gözler bir yandan altyapı yatırımlarına çevrilirken, diğer yandan belediye yönetiminin yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı.