Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünde, binlerce kişi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve ona duyduğu sevgi, saygı ve minneti göstermek için ebedi İstirahatgâhı Anıtkabir’e akın etti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlar, yüreklerinde Ata’sına duydukları özlemle Aslanlı Yol’da yürüyen yurttaşlar, Cumhuriyet coşkusunu bir kez daha hep birlikte yaşadı.

Azerbaycan Türk Dostluk Grubu milletvekilleri Bayram için Bakü’deki Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti ve çiçek bıraktı

Sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’e gelenler, Atatürk’ün mozolesine çiçekler bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ankara’daki yoğun yağışa rağmen aile büyükleri ve çocuklarıyla, tören alanına gelen yurttaşlar, Türk bayraklarıyla Anıtkabir’i kırmızı beyaza bürüdü.

Bu anlamlı ziyaret sırasında kimi gözyaşlarını tutamadı, kimi çocuklarına Cumhuriyet’in nasıl kazanıldığını anlattı. Anıtkabir’de gün boyunca yapılan ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

7 yaşında babasız kaldı 42 yaşında devlet kurdu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerbaycan’ın Baku TV kanalında yayımlanan Atatürk klibi, duygu dolu anlar yaşattı. Klipte, Mustafa Kemal’in 7 yaşında babasını kaybettiği, 10 yaşında okuldan uzaklaştırıldığı, 24 yaşında hapsedildiği, 38 yaşında görevinden uzaklaştırıldığı, 39 yaşında hakkında idam kararı verildiği ve 42 yaşında bir devlet kurduğu anlatıldı. “Yaşa, Mustafa Kemal Paşa Yaşa” sözleriyle son bulan klip, halklar arasındaki kardeşliği pekiştirdi.

Gazeteci rolünde alkış aldı

Kastamonu Abana’daki kutlamalarda, Cumhuriyetin ilanını müjdeleyen dönemin gazetesini ve satıcısını minik Gurur Karol canlandırdı. Karol, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÜM YURTTA COŞKUYLA KUTLANDI

Bayrakla tek yürek olduk

Cumhuriyet coşkusu yurdun dört bir yanını sardı. Edirne’den Kars’a şehirlerde yürekleri birleştiren görüntüler milli birlik ve beraberlik duygusunu büyüttü.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim.” dediği Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşına girdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında kutlandı. Gaziantep’ten Tokat’a, Antalya’dan, Kars’a yurdun tüm şehirlerinde törenler yapıldı. Askeri geçit törenleri gerçekleştirildi. Yurt genelinde cadde ve meydanlar Türk bayrakları ile donatıldı.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişini sağanak yağış nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Tören alınan son kararla saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na taşındı.

Tek öğrenciyle okulda tören

KONYA Ilgın’da 1 öğretmen ve 1 öğrencisi olan okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Öğretmen Fatih Yalçınkaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i ilan ederken tam olarak bu günü, yani seni ve beni hayal etmişti. O ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerini kimsesidir’ derken ülkenin en ücra köşesindeki tek bir çocuğun eğitim hakkından, aydınlık geleceğinden bahsediyordu. İşte Cumhuriyet tam olarak budur” dedi.

Sürpriz bando şovu

Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yolculara sürpriz yaptı. Türk bayraklarıyla süslenen belediye otobüsünde montlarıyla kamufle olan bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşları çalmaya başladı. Yolcuların şaşkınlığı ve mutluluğu aynı anda yaşadı.