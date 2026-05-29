Bolu'nun Aladağ bölgesinde yer alan Aladağ Kartal Orman Deposu yakınlarındaki dere kenarında piknik yapan 11 kişilik akraba grubu, aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen grup, çevrede bulunan bir ağacın altına sığındı. Tam bu esnada, grubun sığındığı ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu ağacın altında bulunan gruptan Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı. Çevredekilerin ve gruptaki diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Mustafa Atçılı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Hastanede yapılan tedavilerin ardından sağlık durumu iyi olan Ümit Elçin taburcu edildi. Ancak yıldırım çarpması sonucu vücutlarında ciddi yanıklar oluşan Büşra Elçin ve Mustafa Atçılı, Bolu'daki ilk müdahalelerinin ardından bugün daha kapsamlı bir tedavi için Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Tedavisi süren 23 yaşındaki Büşra Elçin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.