İngiltere, 2026 yazında son 190 yılın en kurak dönemlerinden biriyle yüzleşiyor. Ülkenin yüzde 71,3'ünde kuraklık ilan edilirken, 27 milyon kişiye su kullanım kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 45 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan kriz, altyapı arızalarıyla birlikte sarsıcı boyutlara ulaştı.

Londra'da aşırı sıcaklar ve patlayan ana su boruları nedeniyle yaşanan arızalar en az 10 bin haneyi susuz bıraktı. Doğu Londra ve Essex'te birden fazla ana borunun patlaması, 14 farklı posta kodu bölgesinde su kesintilerine ve düşük basınca yol açtı. Ekipler, hasarlı hatları onarmak için gece gündüz çalışırken, şebekeye tankerlerle temiz su basılıyor.

"SON 150 YILIN EN ŞİDDETİ EL NİNO ETKİSİ"

Uzmanlar, yaşanan krizin son 150 yılın en şiddetli 'El Nino' etkisiyle karşı karşıya kalınmasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Su dağıtım şirketi Thames Water, hizmet verdiği bölgelerde bu yıl ortalama yağışın yalnızca yüzde 40'ının görüldüğünü ve kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana 34 derecenin üzerindeki gün sayısının rekor kırdığını açıkladı.

Şirket, Gloucestershire, Wiltshire, Kent, Surrey, Thames Valley ve Büyük Londra dahil toplam 10,1 milyon kişiye hizmet veriyor. Yetkililer, içme, yemek yapma, temizlik ve hijyen gibi temel ihtiyaçlar için su kullanımına devam edilebileceğini vurguladı. Bahçe sulamada kova ve sulama kabı kullanılmasına izin verilirken, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle su kullanımı gereken durumlar ile ağır hareket kısıtlılığı bulunan müşteriler için istisnalar uygulanıyor.

Krizin en çarpıcı görüntülerinden biri, insanların temel ihtiyaçları için şişe suyu almak üzere araçlarıyla iki-üç saatlik kuyruklarda beklemesi. Bazı bölgelere tankerlerle su taşınırken, patlaklardan kaynaklanan taşkınları önlemek için kum torbaları kullanılan bölgeler de var. Kuruyan toprağın yer altı borularında hareketliliğe yol açması, kırılmaları ve patlamaları tetikliyor.

İngiltere'de yetkililerin kriz yönetimi ve iletişimi eleştirilerin hedefi oldu. Çevre örgütleri ise sorunun yalnızca iklim değişikliğiyle sınırlı olmadığını, 1989'da özelleştirilen su şirketlerinin yetersiz altyapı yatırımları nedeniyle milyarlarca litre suyun sızıntılarla kaybedildiğini ve yoğun endüstriyel tarımın yarattığı baskıyı yapısal sorunlar olarak gösteriyor. Ülke genelinde alışılagelmiş sürekli yağışlar görülmezse koşulların daha da ağırlaşacağı konusunda uyarılar yapılıyor.