İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası su birikintilerinin oluştuğu noktalarda karşıdan karşıya geçmekte zorlanan bazı vatandaşların, ayakkabılarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarını çıkararak yollarda yalın ayak yürüdüğü görüldü.

Uzmanlar, yağışlı havalarda su birikintilerinde ve caddelerde yalın ayak yürümenin ciddi riskler barındırdığı konusunda uyarılarda bulundu. Suyun altında görünmeyen cam, çivi ve kesici cisimlerin ayağa batması sonucu oluşabilecek yaralanmaların yanı sıra, birikinti sularındaki mikroorganizmalar nedeniyle enfeksiyon kapma riski yüksek görülüyor.

Ayrıca caddelerdeki elektrik altyapısı ve açıkta kalabilecek kablolar nedeniyle yaşanabilecek elektrik çarpmaları da hayati tehlike oluşturan faktörler arasında yer alıyor.

UZMANLAR ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ SIRALADI

Sağlık ve güvenlik birimleri, olumsuz hava koşullarında vatandaşların alabileceği temel önlemleri şu şekilde sıralıyor:

Ayakkabı koruyucu ve su geçirmez ayakkabı kullanımı: Yağışlı havalarda su geçirmez bot veya kauçuk çizmelerin yanı sıra, ayakkabı üstü su geçirmez silikon kılıfların kullanılması ıslanma riskini ortadan kaldırır.

Yalın ayak yürümekten kaçınmak: Su seviyesi ne olursa olsun kişisel güvenliğin ön planda tutulması, kesici cisim, enfeksiyon ve elektrik akımı riskine karşı ayakkabıların kesinlikle çıkarılmaması gerekir.

Yedek çorap ve ayakkabı bulundurmak: Gün içinde yaşanabilecek ıslanma mağduriyetlerine karşı çanta veya iş yerinde yedek çorap ve ayakkabı bulundurulması önerilir.

Bilinmeyen su birikintilerine girilmemesi: Derinliği, altındaki zemin durumu veya açık rölgar kapağı ihtimali belirsiz olan su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Elektrik tesisatları ve metal yüzeylerden uzak durulması: Yolla temas eden elektrik direkleri, trafolar, reklam panoları ile kayganlaşan metal ızgara ve rögar kapaklarının üzerinden geçilmemesi hayati önem taşır.

Güvenli rotaların tercih edilmesi: Su baskını riski taşıyan alt geçitler ve dere yatakları yerine alternatif ve yüksek rotaların kullanılması tavsiye ediliyor.