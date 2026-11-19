Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte trafikteki riskler de yükselmeye başladı. Islak zemin, su birikintileri ve azalan görüş mesafesi, sürüş güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. İkinci el otomobil platformu arabam.com’un gerçekleştirdiği son anket, yağışlı günlerde direksiyon başına geçen sürücülerin yaşadığı zorlukları rakamlarla ortaya koydu. Araştırmaya göre, sürücülerin hızlarını ve araç bakımlarını yol koşullarına göre ayarlamaması ciddi tehlikelere kapı aralıyor.

TRAFİKTE EN BÜYÜK KABUS: GÖRÜŞ MESAFESİ

Yağışla birlikte gelen en büyük tehlike, yolu ve çevreyi algılamanın zorlaşması. Ankete katılan sürücülerin yüzde 46'sı, yağmurlu havalarda en çok görüş mesafesinin azalmasından dolayı zorlandığını ifade ediyor. Sürücülerin yüzde 20'si yollarda oluşan su birikintilerinden dert yanarken, yüzde 17'si kaygan zeminde araç kontrolünü sağlamakta güçlük çektiğini belirtiyor. Trafik yoğunluğu ise yüzde 14 ile sürücüleri zorlayan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu engeli aşmak için sileceklerin düzenli kontrol edilmesi, camlarda oluşan buğunun klima ile çözülmesi ve kısa farların daima açık tutulması gerektiğini vurguluyor.

YAPILAN EN KRİTİK HATA: HIZI AYARLAYAMAMAK

Islak zeminde fren mesafesinin uzaması, kazalara zemin hazırlayan en büyük faktörlerden biri. Verilere göre, katılımcıların yüzde 44’ü yağışlı havalarda sürücülerin en sık yaptığı hatanın "hızı yol koşullarına göre ayarlamamak" olduğunu düşünüyor. Bunu yüzde 26 ile takip mesafesini korumamak, yüzde 15 ile ani fren ve manevralar yapmak, yüzde 10 ile su birikintilerine dikkatsizce girmek izliyor. Peki sürücüler şiddetli yağış anında ne yapıyor? Yüzde 65'lik kesim hızını düşürüp takip mesafesini artırırken, yüzde 14'ü aracını güvenli bir noktaya çekip yağışın dinmesini bekliyor. Yüzde 12'si ise bu anlarda dörtlü flaşörlerini kullanmayı tercih ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ İKİ KERE DÜŞÜNMELİ

Yağışlı hava uyarıları sadece içten yanmalı araçlar için geçerli değil. Elektrikli otomobillerde bulunan ve gazdan ayak çekildiğinde devreye giren 'rejeneratif frenleme' sistemi, kaygan zeminlerde aracın sürüş dinamiğini etkileyebiliyor. Ayrıca bataryalar suya karşı yalıtımlı olsa da, derin su birikintilerine girmek koruyucu sistemlere zarar vererek ağır bilançolu arızalara yol açabiliyor. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarının ani ivmelenmelerden ve derin sulardan kesinlikle uzak durması gerekiyor.

"KONTROLLÜ HAREKET ETMEK HAYAT KURTARIR"

Anket sonuçlarını değerlendiren arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, ıslak zeminde azalan görüş ve uzayan fren mesafesine dikkat çekti. Sürücülerin yarıya yakınının görüş problemi yaşadığını hatırlatan Oğuzhan, "Bu sonuç, görüş güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Sürücülerin hızlarını yol koşullarına göre ayarlamaları, takip mesafelerini artırmaları ve ani manevralardan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Lastik, fren, far ve silecek kontrollerinin düzenli yapılması olası riskleri azaltıyor. Tüm sürücülere yolculuk öncesinde araç kontrollerini yapmalarını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.