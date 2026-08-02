Koruma ekipleri, yapının tamamen kuruyabilmesi için evin etrafına 165 tonluk çelik iskelet üzerine kurulan dev bir koruma yapısı inşa etti. Paslanmaz çelik halkalardan oluşan ve 32,4 milyon halkalı zincir ağ ile kaplanan bu yarı geçirgen yapı, yağmurun binaya ulaşmasını engellerken hava akışını kesmeyerek duvarların yavaş yavaş kurumasını sağlıyor.

EVİ YIKMADAN KURUTMAYI HEDEFLEDİLER

Hill House'un dış cephesinde kullanılan deneysel çimento malzemesi, yıllar içinde İskoçya'nın yağışlı iklimine dayanamayarak çatlamaya ve suyu içine çekmeye başladı. Nemin sürekli artması hem duvarlara hem de Mackintosh'un özgün iç tasarımlarına zarar verme riski oluşturunca, uzmanlar binayı söküp yeniden yapmak yerine etrafını dev bir koruma yapısıyla çevirmeyi tercih etti.

Çelik iskelet üzerine gerilen zincir ağ, yağmur damlalarının büyük bölümünü durdururken doğal hava dolaşımını koruyor. Böylece yapı kontrollü şekilde kuruyor ve restorasyon ekipleri binanın her noktasına güvenli biçimde erişebiliyor. Üstelik ziyaretçiler de oluşturulan yürüyüş platformları sayesinde tarihi yapıyı çatısının üzerinden dahi inceleyebiliyor.

KORUMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Koruma yapısının, Hill House tamamen kuruyup kalıcı restorasyon tamamlanana kadar yıllarca yerinde kalması planlanıyor. Uzmanlara göre amaç yalnızca binayı yağmurdan korumak değil, yüzyılı aşkın sürede biriken nemi yapıya zarar vermeden uzaklaştırmak. Bu yöntem, tarihi yapıların korunmasında dünyanın en dikkat çekici mühendislik çözümlerinden biri olarak gösteriliyor.