Orlando çevresinde yaşanan olayda, kurbağaların özellikle yağışların ardından ortaya çıkması dikkat çekti. Görüntülerde küçük kurbağaların evlerin dış cephelerine tutunduğu görüldü. Uzmanlar, hayvanların istilacı Küba ağaç kurbağaları olabileceğini değerlendiriyor ancak türleri henüz kesin olarak doğrulanmadı.

ÖNCE SİYAH NOKTA SANDI

Florida'nın Orlando kentinde yaşayan Donna DeGregory, evinin dış duvarlarında beliren küçük siyah noktaları ilk başta anlamlandıramadı. Ancak yakından incelediğinde bunların minik kurbağalar olduğunu fark etti.

Komşularıyla konuştuğunda aynı manzaranın çevredeki diğer evlerde de yaşandığını öğrendi. Bölge sakinleri, hayvanların Florida'nın yerli türlerinden olmayan Küba ağaç kurbağaları olabileceğini düşünüyor.

İSTİLACI TÜR OLABİLECEĞİ UYARISI

Uzmanlara göre Küba ağaç kurbağaları, yerli kurbağalarla besin ve yaşam alanı için rekabet ediyor. Hatta bazı durumlarda diğer kurbağaları yiyerek ekosisteme zarar verebiliyor.

ZooMiami'den yaban hayatı uzmanı Ron Magill, bu kurbağaların insanlar ve evcil hayvanlar için sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını belirtti. Ancak derilerindeki salgının ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabileceği konusunda uyardı.

Magill, genç kurbağaların birkaç gün içinde çevreye dağıldığını ve duvarlardaki yoğun görüntünün genellikle kalıcı olmadığını söyledi.

Uzmanlar, hayvanların çok küçük olması ve doğrudan incelenememesi nedeniyle türlerini kesinleştiremediklerini açıkladı. Evlerinde yoğun sayıda kurbağa görmeye devam edenlere ise Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonuyla iletişime geçmeleri önerildi.