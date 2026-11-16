Queensland eyaletinde kasım ayının başında etkili olan yağışlar, uzun süre yer altında gelişimini sürdüren böceklerin ortaya çıkmasını sağladı. Kentin farklı noktalarında görülen böcekler, yıllardır sayılarının azaldığı düşünülen ve Avustralya'da Noel böceği olarak bilinen türlerin geri döndüğü yorumlarına neden oldu.

YAĞMURLARIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTILAR

Queensland Müzesi'nde görev yapan böcek bilimci Dr. Nicole Gunter, ortaya çıkan böceklerin önemli bölümünün Noel böceğiyle karıştırılan yerli kahverengi mayıs böceği türünden olduğunu açıkladı.

Uzmanlara göre yağışlarla birlikte toprağın nemlenmesi, gelişimini tamamlayan böceklerin yüzeye çıkmasını kolaylaştırıyor. Yaşamlarının büyük bölümünü toprak altında larva olarak geçiren bu canlılar, yetişkin hale geldiklerinde beslenmek ve üremek amacıyla yüzeye çıkıyor.

YILLARDIR AZALDIĞI DÜŞÜNÜLEN TÜRLER DE GÖRÜLDÜ

Avustralya'da yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ortaya çıkan Noel böcekleri, özellikle kasım ve aralık aylarında görülüyor. Ülkede 35'ten fazla Noel böceği türü bulunurken bunların yaklaşık 10'u Brisbane ve çevresinde yaşıyor.

Dr. Gunter, yağışlı havanın gerçek Noel böceklerinin de ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını belirtti. Parlak yeşil ve metalik kahverengi renkleriyle dikkat çeken bu böceklerin popülasyonları, son yıllarda araştırmacılar tarafından takip ediliyor.

Uzmanlar, vatandaşların gördükleri böcekleri kayıt altına almasının türlerin dağılımını ve sayılarındaki değişimi belirlemek açısından önemli olduğunu vurguluyor.