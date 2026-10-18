İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde Ayazağa Deresi taştı. Taşkının yol açtığı selde kaybolduğu değerlendirilen 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov’u bulmak için bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Babacanov’un yakınları ve arkadaşları da çalışmaları takip ederek gelecek haberleri bekliyor.

SON SİNYAL AYAZAĞA MEYDANI’NDAN ALINDI

Arama çalışmalarını takip eden Babacanov’un arkadaşı Artur Seydullayev, arkadaşının kaybolduğu saatten bu yana kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Seydullayev, “Yağmurun ilk gününde saat 18.50’de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonda konuştu. Nerede olduğu bilinmiyor” dedi.

Arkadaşının sel sırasında sürüklenmiş olabileceğini ifade eden Seydullayev, “Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı’ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. Babacanov’u bulmak için yürütülen arama çalışmaları sürerken, yakınları gelecek haberleri bekliyor.