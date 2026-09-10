Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. 2010-2012 yılları arasında yayınlanan Yahşi Cazibe dizisindeki Simge karakteriyle tanınan oyuncu, TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’in kadrosuna dahil oldu.

SİMGE KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe dizisinde Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı Kemal’in sevgilisi Simge karakterine hayat vermişti. Aslıhan Gürbüz’ün Cazibe karakterini canlandırdığı dizide Katipoğlu’nun Simge performansı da uzun süre konuşulmuştu.

Oyuncu, Yahşi Cazibe’nin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege’de Kaldı, N’olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi farklı projelerde rol aldı.

YILLAR SONRA YENİDEN EKRANDA

Bir süredir ekranlardan uzak olan Katipoğlu, TRT 1’de yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisiyle oyunculuğa geri döndü.

Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik’in de rol aldığı dizide kamera karşısına geçen oyuncu, yeni imajıyla eski halinden farklı bir görünüm sergiledi.

SARI SAÇLAR GİTTİ, KISA KAHVERENGİ SAÇLAR GELDİ

Yahşi Cazibe döneminde sarı saçlarıyla tanınan Hande Katipoğlu, Evlilik Güzeldir için görünümünde değişikliğe gitti. Oyuncu, kısa kahverengi saçları ve daha sade tarzıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Katipoğlu’nun yeni görüntüsü sosyal medyada da yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar oyuncuyu ilk bakışta tanıyamadıklarını belirtirken “Resmen başkası olmuş”, “Asla tanıyamadım” ve “Ne kadar da değişmiş” yorumları yapıldı.