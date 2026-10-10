Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında adli süreç hızlandı. Soruşturma çerçevesinde toplanan beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesi üzerine 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonla belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 zanlı ile sonradan gözaltına alınan 1 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden A.D. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen diğer zanlılardan Demirdirek, C.D, E.B, İ.A. ve S.S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K, A.Ö, F.D. ve Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Yolsuzluk soruşturması daha önce de geniş çaplı bir operasyona sahne olmuştu. 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda eski başkanlar Sungur ve Türkyılmaz'ın da yer aldığı 16 kişi tutuklanmış, 4 kişiye ev hapsi uygulanmış, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.