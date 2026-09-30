Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 31 bin nüfuslu Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül’de eski AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve eski MHP’li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltına alınmıştı. Mahkeme, bu 37 şüpheliden aralarında eski Belediye Başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 15’i hakkında tutuklama kararı verdi.

4 İLDE OPERASYON

Gözaltına alınanlardan ikisi 2’si hakkında “ev hapsi”, 18’i ise farklı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise hala aranıyor.

Sanıklar “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”la suçlanıyorlar.

Tutuklananlar arasında, Yahşihan’da AKP’li Belediye’nin eski imar müdürü Ulaş Biçer de bulunuyor. TutUlaş Biçer’in mal varlığı ise 31 bin nüfuslu Yahşihan İlçe belediyesinin 2026 bütçesinin 4.5 katına denk geliyor.

YATLAR, VİLLALAR...

İmar Müdürü’nün 3 lüks aracı, Bodrum’da 300 milyon liralık villası, 110 milyon liralık yatı olduğu ortaya çıktı. Lüks araçlardan biri 68 milyon lira değerinde Porsche 911 model. Diğerinin ise Mercedes G serisi ve 31 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Belediye’de tutuklanan öteki isimler arasında Başkan Yardımcıları Celal yıldırım, Osman Uluyurt ve Cemil Şerbetçioğlu ile Fen İşleri Müdürü, Veteriner İlçesi Müdürü ve İklim değişikliği Müdürü de bulunuyor.

31 BİN NÜFUSLU İLÇEDEN BÜTÇENİN 4.5 KATI YOLSUZLUK ÇIKTI

Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer’in mal varlığına yönelik tedbir uygulandı. Biçer’in ev ve araçları ile Bodrum’da bulunan lüks yatına el konuldu. Mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 541 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.