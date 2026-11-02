Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 14 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin davanın karar duruşması, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, yargılanan 11 sanıktan 10’u hakkında farklı suçlardan hapis ve adli para cezası verirken, bir sanığın beraatine hükmetti.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi 265. Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken, U.O., Ö.F.S. ve S.S. yaralandı. Olayın ardından T.O.D., A.D., İ.D., S.S. ve Ö.F.S. tutuklandı.

MAHKEMEDE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar T.O.D., A.D., İ.D., S.S. ve Ö.F.S. ile tutuksuz sanıklar Y.Y., A.B.D. ve H.G. katıldı. Hayatını kaybeden Arap Sefa Türe’nin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık İ.P. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanıklar U.O. ve Ö.Ç. duruşmaya katılmadı.

Savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Mahkeme, T.O.D.’yi “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “basit yaralama” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplam 24 yıl 2 gün hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

İ.D.’ye “kasten öldürme” ve “nitelikli yaralama” suçlarından 17 yıl 7 ay 25 gün, Ö.F.S.’ye “yağma” ve “nitelikli yaralama” suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

A.D., iki ayrı “nitelikli yaralama” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplam 9 yıl 2 gün hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılırken, S.S. “yağma”, “basit yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından 8 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası aldı.

U.O.’ya iki ayrı “nitelikli yaralama” suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün, İ.P.’ye “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

Ö.Ç. ve H.G. “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 1 yıl 8’er ay, Y.Y. ise aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklardan A.B.D. hakkında ise beraat kararı verildi.