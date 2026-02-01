Acun Ilıcalı, konseyde Barış Murat Yağcı ile Nefise'nin kural ihlali yaptığını açıkladı. Ilıcalı, teknik ekibin yemeklerini yediği ortaya çıkan iki yarışmacıya cezayı kesti.

TEKNİK EKİBİN YEMEKLERİNİ YEMİŞLER

Yağcı'ya "Sevgili Barış teknik ekibin yiyecekleriyle münasebet kurmuş. Doğru mu Barış?" diye soran Ilıcalı'ya Yağcı'nın yanıtı ise "Olabilirim abi" oldu.

Nefise'ye ise "Sever misin bisküvi mecbur kalınca mı yiyorsun?" diyen Ilıcalı, "Mecbur kalınca yerim. Önüme düşüverdi, kenara konmuş gördüm yedim" yanıtını aldı.

KURAL İHLALİNDEN DOLAYI CEZAYI KESTİ

Yarışmada kural ihlali yapan iki yarışmacının 3 ödülden yararlanmayacaklarını belirten Ilıcalı, "Biz hata yaptık telafi edeceğim şimdi. Eski yarışmacılar gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiği için yeni yarışmacılarımıza da örnek olmaması adına şu an için tabii ki Barış ve Nefise bu konunun muhattabı. Üçer ödülden yararlanmayacaksınız." diyerek cezalarını açıkladı.