Tayland'da maymun saldırısına uğrayan sosyal medya fenomeni Alya Vural, bel bölgesinden yaralandı. Olayın ardından uzmanlar, vahşi hayvanlara yaklaşmama konusunda turistleri uyardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen OnlyFans soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Zeynep Alkan (Alya Vural), tatil amacıyla gittiği Tayland'da maymun saldırısına uğradı. Turistik gezi esnasında vahşi bir maymun tarafından bel bölgesinden ısırılan Alkan, yaşadığı panik anlarını ve yaralanma izlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MAYMUN SALDIRISI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Tayland'da maymunların yoğun bulunduğu turistik bölgede dolaşan Zeynep Alkan, aniden bir maymunun hedefi oldu. Maymunun bel bölgesini ısırması üzerine büyük panik yaşayan fenomen isim, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından belindeki ısırık izlerini ve oluşan kızarıklığı takipçilerine gösteren Alkan, gezi sırasında zor anlar yaşadığını belirtti.

FENOMEN ZEYNEP ALKAN HAKKINDA NEDEN GÖZALTI KARARI VAR?

Sosyal medya platformlarında "Alya Vural" ve "zeydcarey" kullanıcı adlarıyla tanınan Zeynep Alkan'ın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada geçiyor. OnlyFans platformu üzerinden yetişkinlere yönelik içerik üreten ve gelir sağlayan 25 kişiye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Alkan hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Dosyaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

MAYMUN ISIRIKLARINDA HANGİ SAĞLIK RİSKLERİ BULUNUYOR?

Uzmanlar, Tayland gibi ülkelerde vahşi maymunlara yaklaşılmaması, hayvanların beslenmemesi ve yanlarında yiyecek taşınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Maymun ısırıklarının ciddi enfeksiyon ve virüs taşıma riski bulunduğuna dikkat çeken sağlık yetkilileri, benzer vakalarla karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tedaviyi alması gerektiğini bildiriyor.