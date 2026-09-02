Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz’un evinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden Kılavuz’un evinin önüne gelmesi üzerine 2 şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine düşen mahalle sakinleri, Gökçe U. ile Yeter U.’yu yakaladı.

“EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİYOR” DEDİ

Yakalandıkları sırada Yeter U. kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Gökçe U. ise arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürerek ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise 2 kadının rol yaptığını iddia ederek tepki gösterdi ve yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kılavuz’un ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bu sırada Yeter U.’nun kendine geldiği görüldü.

ÜZERLERİNDEN MAYMUNCUK ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı aramada, şüphelilerin üzerinde kapı açmak için kullandıkları değerlendirilen maymuncuk ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Yeter U.’nun 80, Gökçe U.’nun ise 20 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ev sahibi Fatma Kılavuz da yaklaşık 3 ay önce evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek şüphelilerden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.