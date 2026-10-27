Hollywood’un eski çiftlerinden Sofia Vergara ile Joe Manganiello, 7 yıllık birlikteliklerinin ardından 2023’te ayrılık kararı almış, boşanmaları Şubat 2024’te resmen sonuçlanmıştı. Vergara, ayrılığın nedenini çocuk sahibi olma konusundaki fikir ayrılığıyla açıklarken Manganiello, yeni anı kitabında evlilikleri sırasında yaşadığı sağlık sorunlarını ve o dönemde hissettiği suçluluğu anlattı.

“BELKİ DE AYRILMAMIŞ OLABİLİRDİK”

49 yaşındaki oyuncu Joe Manganiello, katıldığı programda sunucu Andy Cohen’in, sağlığı daha iyi olsaydı evliliğinin sürüp sürmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtladı. Manganiello, “Belki de ayrılmamış olabilirdik” diyerek geçmişe dair düşüncelerini paylaştı.

Eski eşiyle ilişkilerinin ilk dönemlerinden fotoğraflara baktığında üzüldüğünü söyleyen oyuncu, “Önlerinde koca bir hayat olan iki insana bakmak insanın içini sızlatıyor; oysa biz, bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Uzun süre kendimi suçlu hissettim” dedi.

“KENDİMİ BİR YÜK GİBİ HİSSETTİM”

Manganiello, hastalık döneminde yaşadığı duygusal zorlukları da anlattı. Oyuncu, “Suçluluk duydum. Kendimi bir yük gibi hissettim. Herkesin benden bıktığını, bu süreci yaşamamı izlemekten yorulduğunu biliyordum” ifadelerini kullandı.

Manganiello, Şubat 2024’te boşanmaları resmen tamamlandığından beri Vergara ile hiç konuşmadığını da açıkladı.

YILLARCA AĞIR HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİĞİNİ YAZDI

Oyuncu, 13 Ekim’de yayımlanan Bloodlines adlı anı kitabında, evlilikleri sırasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve yedi yıl boyunca hayati tehlike taşıyan otoimmün kaynaklı hastalıklarla mücadele ettiğini yazdı. Manganiello, tedavi sürecinin sonunda bir organının alınmak zorunda kaldığını da belirtti.

Daha önce People dergisine verdiği röportajda bu dönemi hayatının en acımasız ve zorlu zamanı olarak tanımlayan oyuncu, yaşadıklarının kendisi için büyük bir mücadeleye dönüştüğünü söylemişti.

SOFIA VERGARA İSE ÇOCUK KONUSUNDAKİ ANLAŞMAZLIĞI İŞARET ETMİŞTİ

Sofia Vergara, daha önce yaptığı açıklamada evliliklerinin sona ermesinde çocuk sahibi olma konusundaki fikir ayrılığının etkili olduğunu söylemişti. İlk evliliğinden yetişkin bir oğlu bulunan oyuncu, ilerleyen yaşında yeniden anne olmak istemediğini belirtmişti.

Manganiello ise anı kitabında, hastalığı sırasında eski eşinden yeterince şefkat göremediğini öne sürdü. Oyuncu, Vergara’nın kendisi hastayken sahiplendiği köpek Bubbles üzerinden kendisiyle alay ettiğini ve sarılmak için yalvardığında bile bunu reddettiğini iddia etti. Bu olayların 2019’da, intihar düşünceleriyle mücadele ettiği dönemde yaşandığını da ileri sürdü.

Manganiello ayrıca, geleneksel olmayan tedavi yöntemlerini araştırdığı sırada Küba’da yaşayan bir şamanın kendisine, Vergara’ya hâlâ duyguları olan birinin büyü yaptığını söylediğini iddia etti.