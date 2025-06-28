Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimde son kullanma tarihi geçmiş büyük miktarda ürün ele geçirildi.
İşletmede yapılan kontrollerde, depoda bulunan farklı markalara ait bisküvi, çikolata, şeker, kruvasan ve jelibon gibi ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçtiği ve ambalajlarının zarar gördüğü tespit edildi.
21 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ
Denetim sonucunda toplam 21 ton tarihi geçmiş ürüne el konularak imha edildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsaade etmeyeceklerini belirterek, vatandaşların benzer durumları belediyeye ihbar etmelerini istedi.
Olayla ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.