Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, katıldıkları programda yakın çevrelerine borç para verme meselesini değerlendirdi. Atacan, akrabaya verilen paranın borçtan çok yardım olarak görülmesi gerektiğini savunurken, Altuğ da bu konunun arkadaşlık ilişkilerini zorlayabileceğini söyledi.

“YAKIN AKRABAYA BORÇ VERİLMEZ”

Yağmur Atacan, yakın akrabaların maddi desteğe ihtiyaç duyması halinde verilen paranın borç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Atacan, görüşünü şu sözlerle anlattı:

“Yakın akrabaya borç verilmez. Yakın akrabanın ihtiyacı varsa para verilir. Geri öderse onun adı borç olur. Ödemezse yakın akrabaya verilmiş bir para olur.”

PINAR ALTUĞ: “BU ÇOK ZOR BİR ŞEY”

Eşinin sözlerine katılan Pınar Altuğ ise borç para vermenin arkadaşlık ilişkilerini etkileyebileceğini söyledi. Altuğ, “Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek” dedi.

“PINAR HANIM'DAN 500 BİN LİRADAN BAŞLIYORSUNUZ”

Yağmur Atacan, konuşmanın devamında eşine yönelik esprili bir sitemde bulundu. Kendisinden istenen borç miktarlarıyla Pınar Altuğ'dan talep edilen paralar arasındaki farka değinen Atacan, “Özellikle Pınar konusunda bozuluyorum arkadaşlar. Benden 100 bin liraya kadar borç istiyorsunuz, Pınar Hanım’dan 500 bin liradan başlıyorsunuz! Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Çiftin açıklamaları sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar yakın akrabaya borç verilmemesi gerektiğini savunurken, bazıları ise ihtiyaç halinde borç vermenin doğal olduğunu dile getirdi. “Borç verilir” ve “borç verilmez” yorumlarıyla ikiye bölünen kullanıcılar, kendi deneyimlerini de paylaştı. Tartışma kısa sürede sosyal medyanın konuşulan konularından biri haline geldi.