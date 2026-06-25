Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Arslan Arslanbaki ile yakın arkadaşı olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Gökhan B. birlikte alkol aldıkları sırada aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan B., Arslanbaki’yi koltuk altından bıçakla yaraladı.

YARALI OLARAK HASTANEYE GİTTİ ANCAK KURTARILAMADI

Şüpheli Gökhan B. olayın ardından bölgeden kaçarken, kanlar içinde kalan Arslan Arslanbaki kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Arslanbaki, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası çalışma başlattıran polis ekipleri, kaçan zanlının izini kısa sürede sürerek Gökhan B.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ OLAYIN KAZARA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Emniyete götürülen şüpheli Gökhan B.'nin ilk ifadesinde olayın "kazara" meydana geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Çok eski ve yakın arkadaş oldukları belirtilen iki şahıs arasındaki kavganın çıkış nedenini belirlemek amacıyla emniyet güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.