Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen oyuncular Hande Doğandemir ile Saadet Işıl Aksoy, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta tatilin keyfini çıkaran iki ünlü isim, gün boyu deniz, güneş ve su sporlarıyla vakit geçirirken renkli görüntüler sergiledi.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Hande Doğandemir ile Saadet Işıl Aksoy, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı.
Su sporlarına ilgi gösteren Saadet Işıl Aksoy, kürek sörfü yaparak günün büyük bölümünü denizde geçirdi. Aksoy'un performansı plajdakilerin de dikkatini çekti.
Hande Doğandemir ise Ege'nin serin sularında yüzerek sıcak havadan bunaldığı anlarda serinledi. Deniz keyfinin ardından iskelede tuzlu sudan arınan oyuncu, daha sonra şezlonguna dönerek dinlendi.
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