Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca genç kullanıcının sosyal medya platformlarına erişimi yakında engellenecek. Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen bu yasağın, gençlerin çevrimdışı ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla Avustralya'da yakın zamanda duyurulan benzer bir modeli temel alacağı belirtildi.

Daily Express'yer alan habere göre, yasak kapsamında çocukların, algoritmalar barındıran ve kullanıcılar arası etkileşime izin veren içerik paylaşım platformlarına erişimi engellenecek. Bu doğrultuda kısıtlama getirilmesi kesinleşen platformlar arasında şu uygulamalar yer alıyor:

-TikTok

-Instagram ve Threads

-Facebook

-X (Eski adıyla Twitter)

-Snapchat

-Reddit

-Twitch

-Kick

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI YASAK KAPSAMI DIŞINDA

Hükümet yetkilileri, çocukların sosyal etkileşimini sınırlayan bu kararın anlık mesajlaşma servislerini etkilemeyeceğini duyurdu. Resmi açıklamada, "WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma servislerinin sosyal medya yasağına dahil edilmesini amaçlamıyoruz" ifadesine yer verildi. Düzenlemenin, ebeveynlere çocuklarının internet güvenliği konusunda net bir çerçeve sunması hedefleniyor.

116 BİN KİŞİYLE İSTİŞARESİ YAPILDI

Birleşik Krallık hükümeti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu karar ülke genelinde ebeveynler, çocuklar ve uzmanlardan oluşan 116.000'den fazla kişinin katıldığı geniş kapsamlı bir kamuoyu istişaresinin ardından alındı.

Araştırma sonuçları, toplumda dijital platformlara yönelik daha güçlü önlemler alınması konusunda ciddi bir fikir birliği olduğunu ortaya koydu:

Ebeveynlerin %90'ı (onda dokuzu), 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımının yasaklanmasını destekliyor.

Gençlerin üçte ikisi, 16 yaşın altındaki çocukların en azından belirli sosyal medya platformlarını kullanmasının kısıtlanması gerektiği görüşüne katılıyor.

YETKİLİLERDEN 'TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ' VURGUSU

Başbakan Keir Starmer, ailelerin dijital dünyadaki güvenlik endişelerine yanıt verdiklerini belirterek, teknoloji şirketlerinin çocukların korunması konusunda yetersiz kaldığını ve bu adımla ebeveynlere destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Teknoloji Bakanı Liz Kendall ise teknoloji firmalarının çocuk güvenliğini sağlama konusunda bugüne kadar gerekli adımları atmadığını dile getirerek, yeni yasal düzenlemelerle birlikte kontrolün teknoloji şirketlerinden alınarak ebeveynlere devredileceğini vurguladı.