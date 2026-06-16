Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yakını tarafından ikamete kilitlenen yabancı uyruklu kadın, KADES uygulaması sayesinde güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Özgürlüğü kısıtlanan kadının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

KAPININ CAMINI KIRDI AMA DIŞ KAPIYI GEÇEMEDİ

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 68. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki yabancı uyruklu İ.E.H., bir yakını tarafından kaldığı eve kilitlendi. Evden çıkmak isteyen kadın, kapının geniş camını kırarak bahçeye ulaşmayı başardı. Ancak bahçeden sokağa açılan dış kapının da asma kilit ile kilitlenmiş olduğunu gören İ.E.H., cep telefonundaki KADES uygulamasını kullanarak acil yardım çağrısı yaptı.

İTFAİYE ASMA KİLİDİ KIRARAK KURTARDI

Yardım çağrısının sisteme düşmesinin ardından olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İkamete ulaşan itfaiye ekipleri, dış kapıdaki asma kilidi kesici aletlerle kırarak İ.E.H.'yi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarılan kadın, kendisini eve kilitleyen yakınından şikayetçi olacağını beyan etmesi üzerine ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet güçleri olaya ilişkin adli soruşturma başlattı.