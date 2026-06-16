Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden 61 yaşındaki Durmuş Koşar, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki akrabalarını ziyaret etmek amacıyla yola çıktı. Belirli bir sürenin ardından Koşar'dan haber alamayan endişeli yakınları, durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda acı gerçek gün yüzüne çıktı. Ekipler, Durmuş Koşar'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde trafik kazasına karıştığını tespit etti. Edinilen bilgilere göre, Koşar idaresindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Meydana gelen kaza sonucu sürücü Koşar ağır yaralandı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların veya yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar'ın, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Meydana gelen kaza ve ölüm olayıyla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.