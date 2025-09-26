İddialara göre; Çerçioğlu’nun belediye ve bağlı şirketlerde kendisine yakın isimlere “ikinci maaş” imkânı sağladığı öne sürüldü. Aydın24 internet haber sitesinde yer alan habere göre, iddiaların merkezinde Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun olduğu belirtiliyor.

İddialara göre, Belediye Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen’in kardeşi Sinan Yamen’in hem Makine İkmal Daire Başkanı hem de Ege Et A.Ş. yönetim kurulu üyesi olduğu belirtiliyor.

Yamen’in yeni eşinin belediyede kadro aldığı, eski eşinin de Sosyal Hizmetler Birimi’nde çalıştığı ifade ediliyor.

GÖLGE GENEL MÜDÜR

Çerçioğlu’nun özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu’nun Ay Jeotermal AŞ’den ikinci maaş aldığı, eşi Ozan Çavuşoğlu’nun ASKİ’de “gölge genel müdür” olarak anıldığı, kardeşi Okan Çavuşoğlu’nun ASKİ Güvenlik Şefi, eşinin ise belediye şirketinde görevli olduğu belirtiliyor. Ayrıca Çavuşoğlu ailesinin bazı üyelerinin ilçe belediyelerinde de kadrolu olduğu iddia ediliyor.