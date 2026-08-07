İstanbul Karaköy'de mısır satarken çekilen videolarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Alper Temel, bu kez tezgâhı başında yaşadığı beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

İddiaya göre Alper Temel ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen yabancı uyruklu bir kadın turist, fotoğraf çekimi sırasında aniden Temel'e fiziksel temasta bulunarak öpmeye çalıştı. Beklenmedik hareket karşısında şaşkınlık yaşayan genç fenomen, hızla geri çekilerek duruma tepki gösterdi.

Çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Alper Temel'in istemediği fiziksel teması engellemek için geri adım attığı ve rahatsızlığını açık şekilde gösterdiği görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birçok kişi kişisel sınırların ve rızanın önemine dikkat çekti. Kullanıcılar, istenmeyen fiziksel temasın cinsiyet fark etmeksizin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Alper Temel'e destek mesajları paylaştı.