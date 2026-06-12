Aksaray’da patlama, saat 10.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tamirci dükkânında meydana geldi.

Ahmet Yağız (19), bir TIR’ın yakıt deposunu onarmak için makineyle kesim yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle yaralanan Yağız için iş yerindeki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.